Oratorio chiuso a Pianopoli per evitare assembramenti, a Nocera Terinese prorogata la chiusura di scuole e Comune

A Pianopoli è stata emessa questa mattina l’ordinanza sindacale n. 26 con la quale si dispone il divieto di accesso all’Oratorio parrocchiale. «Il provvedimento si e’ reso necessario per disincentivare il numero eccessivo e preoccupante di ragazzi e bambini che giornalmente si recano sul posto per usufruire del campetto e dello spazio circostante», spiega il sindaco Valentina Cuda, «non e’ stato semplice decidere di adottare tale provvedimento , Don Tommaso e’ sempre stato dell’avviso che l’oratorio debba essere luogo che accoglie e sentire le voci e le risate dei bambini e ragazzi e’ davvero una carezza al cuore soprattutto in questi periodi».

Anche a Nocera Terinese, dove le persone risultate positive al test molecolare sono 30 e 54 quelle in quarantena fiduciaria, la situazione richiede la massima attenzione secondo il sindaco Albi, prorogando la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado fino a sabato e la chiusura degli uffici comunali a lunedì.

In via di miglioramento la situazione a Curinga, dove gli attualmente positivi sono 11 di cui 1 ricoverato, e 9 le persone in quarantena precauzionale.