Comitato mensa ancora non insediato a Decollatura a 40 giorni dall’incontro con il dirigente scolastico

Alcune mamme, i cui figli frequentano le scuole di Decollatura, deluse per le mancate risposte alle osservazioni formulate sul servizio di mensa scolastica, hanno ritenuto di investire della questione l’ex consigliere comunale Gigi De Grazia ed il gruppo di Lista Unica.

Si lamenta la mancanza di un Comitato Mensa, e già a febbraio, contestando disservizi e anche per i bambini con intolleranze alimentari, si era chiesto un incontro al Commissario Micucci, che prontamente ha convocato una riunione dei rappresentanti dei genitori con il Dirigente Scolastico e il titolare della ditta fornitrice dei pasti. A seguito dell’incontro sono stati inviati al Dirigente Scolastico, in data 6 marzo, i nominativi delle mamme per l’insediamento del Comitato Mensa e dopo 40 giorni tutto ancora è fermo.

Doveva esserci un ulteriore incontro di verifica sul funzionamento della mensa, programmato nel corso della riunione convocata dal commissario, del quale non si hanno più notizie.

«Ci meraviglia molto la “sonnolenza” del Dirigente Scolastico – dichiarano Gigi De Grazia e Mario Perri – dal quale ci saremmo aspettati polso e metodo piemontese, vista la sua provenienza come sede lavorativa, ma evidentemente l’establishement dell’Istituto comprensivo, ed ancora di più i compagni di video conferenze per il progetto politico nel quale è coinvolto, devono avergli consigliato di tenere le acque calme e lasciare finire l’anno senza insediare un Comitato Mensa che, magari, potrebbe disturbare una ditta che gestendo la mensa da anni vanta solidi legami nell’ambiente comunale, scolastico e del personale che ha lavorato alle sue dipendenze».