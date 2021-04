L’amministrazione di Gizzeria collaborativa sulla campagna vaccinale, ma con più dosi e migliore organizzazione

Il Sindaco Francesco Argento e tutta l’Amministrazione Comunale di Gizzeria commentando la nuova convenzione firmata tra Regione Calabria e i medici di medicina generale, che consentirà agli stessi di poter procedere alla vaccinazione di ulteriori categorie di soggetti dopo la popolazione over 80, ribadiscono «la propria disponibilità sia nel coadiuvare i medici di base sia nell’organizzazione delle operazioni di somministrazione dei vaccini, mettendo a disposizione per chi ne avesse bisogno alcuni locali comunali per svolgere tali operazioni».

Si lamentano però al contempo «i forti rallentamenti nelle operazioni fin qui eseguite, a detta degli stessi medici coinvolti, dovuti principalmente alla carenza delle dosi di vaccino messe a disposizione dei sanitari. Esistono infatti soggetti appartenenti alla categoria degli over 80 non ancora vaccinati sul territorio comunale, soprattutto tra quelli che attendono la somministrazione presso il proprio domicilio».

Si auspica «una maggiore attenzione e una migliore organizzazione in attuazione del programma operativo per la gestione dell’emergenza, in vista di questa nuova fase che coinvolgerà sempre più categorie di cittadini, suggerendo tra l’altro un sistema di tracciamento pubblico dei vaccini via via somministrati da ogni singolo medico di famiglia, per poter monitorare la situazione nel suo complesso».