È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina nel comune di Nocera Terinese, Viale stazione diramazione SS18 direzione sud.

Interessata dal sinistro una sola vettura, una Fiat Punto che, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo finendo contro una cabina Enel e successivamente contro il cancello di ingresso ad una proprietà privata.

A bordo della vettura il solo conducente. Lo stesso, cosciente ma con diverse ferite e contusioni agli arti inferiori, veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e del sito in attesa del soccorso stradale. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Disagi per il transito sino al termine delle operazioni di soccorso.