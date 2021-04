Inoculati ieri a Cortale 92 vaccini, di cui 10 a soggetti fragili, grazie alla sinergia tra l’UCCP di San Pietro a Maida i Medici di base ed i volontari Prociv Cortale nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

Sono interessati attualmente i cittadini nati tra il 1942 e il 1961 oltre ai soggetti fragili, e l’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini compresi nella fascia di età prevista a prenotarsi al fine di organizzare la prossima tornata di inoculazioni.

“Ai medici, agli infermieri ed ai volontari va il nostro ringraziamento per l’apporto prezioso, fondamentale per poter procedere nella maniera più spedita ed efficace” conclude la comunicazione, rimarcando come attualmente in paese non ci siano nè soggetti positivi nè in quarantena.

L’amministrazione comunale la scorsa settimana era stata criticata dalla Protezione Civile per la scelta di voler seguire una strada diversa da quella dei protocolli vigenti, portando avanti prenotazioni telefoniche fuori dal portale istituzionale, esempio però seguito anche da altre amministrazioni in sinergia con i medici di base.