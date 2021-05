Un positivo su 25 tamponi antigenici effettuati tra gli alunni e personale della scuola primaria di Serrastretta

Un positivo in più, su 25 tamponi antigenici effettuati tra gli alunni e personale scolastico della scuola primaria del plesso di Serrastretta, è il risultato della campagna di screening scolastica effettuata dall’amministrazione comunale dopo la precedente notizia della positività di un docente in servizio presso l’istituto.

Il nuovo caso positivo riguarda un alunno, con tampone molecolare effettuato presso l’ospedale lametino a confermare il responso.

Negativi invece i tamponi a 2 bambini e relativi familiari che erano entrati in contatto in precedenza con altra persona positiva.

Continuano le raccomandazioni del sindaco Molinaro ai cittadini di segnalare al proprio medico curante ogni possibile contatto con positivi dopo essersi messi in isolamento volontario, così come l’invito a proseguire ad evitare frequentazioni al di fuori del proprio nucleo familiare convivente onde evitare possibili nuovi contagi in questa fase pandemica.