Nasce la lista civica “SiAmo Jacurso” che presenterà la propria candidatura alle prossime elezioni comunali, composta da giovani professionisti e lavoratori, legati al territorio, che si dicono «animati da intenso impegno ed entusiasmo, che vogliono realizzare una proposta politica seria, coraggiosa e matura, per proiettare la nostra comunità verso un futuro migliore, dopo tanti, troppi, anni d’inarrestabile decadimento. Crediamo sia giunto il momento di voltare pagina, dopo decenni in cui i protagonisti ed i comprimari della scena politica locale sono rimasti sempre gli stessi, crediamo sia giunto il momento che il nostro paese metta a frutto le capacità e le competenze migliori che è in grado di esprimere».

Si auspica «di iniziare una nuova fase storica, di completo rinnovamento sociale, trovando soluzioni adeguate a problematiche sempre più urgenti ed indifferibili, in particolare in un periodo di enorme difficoltà economica e sanitaria, come quello che stiamo attraversando. L’azione amministrativa che ci prefiguriamo impone di mettersi in discussione quotidianamente, di ascoltare con attenzione le esigenze ed i bisogni della comunità, di affrontare il confronto con idee chiare e con progetti di ampio respiro, di assumersi, con coraggio e senso civico, la responsabilità delle decisioni da adottare».

Si confida «nella rinascita di Jacurso, fondamentale e non più rinviabile, che la nostra generazione si assume l’onere e l’onore di intraprendere, investendo nella propria comunità con intelligenza, creatività e qualità. Ci prefiggiamo di portare avanti un’idea di amministrazione basata sull’azzeramento dello spreco di risorse pubbliche, sull’ottimizzazione della spesa e sull’aumento ed innalzamento del numero e della qualità dei servizi offerti dal Comune, su un’azione mirata alla realizzazione di opere utili alla collettività».

Per la lista civica «non è più sufficiente limitarsi a portare avanti l’ordinaria amministrazione, per mancanza di lungimiranza o carenza di volontà politica, è necessario, invece, elaborare strategie e progetti di crescita compatibili e sostenibili con la realtà del territorio. La sfida che ci aspetta ci spinge a sognare in grande, a mettere a frutto il progetto di un paese nuovo, con dedizione, competenza e passione».