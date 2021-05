Previsti 500.000 euro per la realizzazione di nuova rete fognaria di completamento a Gizzeria

Gizzeria è stata inserita nel programma di investimenti di 76 milioni di euro nel campo della depurazione, per un importo di 500.000 euro, per la realizzazione di nuova rete fognaria di completamento.

Nell’ambito dell’incontro in Regione con l’Assessore regionale all’Ambiente Sergio de Caprio, i funzionari del Dipartimento Ambiente e i sindaci coinvolti nella fase di finanziamento e progettazione per la depurazione è stato comunicato al Sindaco del comune di Gizzeria il finanziamento regionale per un investimento di 500.000 euro per la realizzazione di nuova rete fognaria di completamento, del sistema fognario del comune di Gizzeria.

Il Sindaco si è impegnato a trasmettere nel più breve tempo possibile il progetto definitivo dell’intervento inserito nel programma di finanziamento.

Il Sindaco Francesco Argento, soddisfatto, ringrazia anche il consigliere regionale Pietro Raso per avere evidenziato e sottoposto all’attenzione degli uffici regionali del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, insieme all’Amministrazione comunale di Gizzeria le problematiche del comune di Gizzeria.