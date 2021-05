Lunedì collegamento online con David Murgia per il santuario diocesano Nostra Signora di Fatima di Soveria Mannelli

Il santuario diocesano Nostra Signora di Fatima di Soveria Mannelli, in occasione della novena in preparazione alla solennità della Titolare, organizza per lunedì alle 21 un incontro online con David Murgia, Accademico Pontificio, giornalista di TV2000 e autore e conduttore di “Indagine ai confini del sacro” sul tema “Fatima e i segreti delle apparizioni mariane”.

L’evento verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube “Arcipretura di Soveria Mannelli” e sulla pagina Facebook “Parrocchie di San Giovanni Battista e San Michele Arcangelo”.

Negli anni i vari segreti collegati alle apparizioni della Madonna hanno riscosso un interesse talvolta persino morboso. Dal Terzo Segreto di Fatima ai segreti de La Salette e di Medjugorie, passando attraverso quelli di Lourders, i segreti da annunci personali hanno finito per diventare la prova della veridicità delle apparizioni stesse.

Di questo e di altro si discuterà con un vero e proprio esperto di apparizioni vere o presunte e dei misteri a esse legati come David Murgia.

La presenza, seppur virtuale, di David Murgia a Soveria non è certo casuale: è in uscita un suo libro per Rubbettino sul “caso” Medjugorie.