Recupero di oltre 300 mq per l’attivazione di una sala del “centro artigianale” da destinare ad attività sociali

Notificato il finanziamento al comune di Conflenti con cui saranno recuperati oltre 300 mq per l’attivazione di una sala del “centro artigianale” da destinare ad attività sociali.

Il finanziamento dalla Regione Calabria servirà per il recupero e la rifunzionalizzazione del primo piano del “Centro Artigianale”, sito in Località Pastine.

La struttura, a causa della mancata attività di tutela, grava in condizioni di infiltrazioni di umido palesi lungo le scale e il solaio, nonché lungo le pareti perimetrali; così come versano in un cattivo stato conservativo l’impianto elettrico, gli infissi ed i servizi igienici che risultano non funzionanti.

La struttura è priva di ascensore e pertanto necessita di un intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La finalità dell’intervento è il recupero dell’ampia sala, con realizzazione di un accesso autonomo, da adibire ad attività sociali, soprattutto a favore delle categorie più deboli quali anziani e persone socialmente disagiate.

Nei prossimi giorni l’avvio delle procedure per l’attuazione del progetto