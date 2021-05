Costituito il Milan Club “Reventino”, Antonio Talarico eletto presidente

Uniti dalla passione per il calcio ed in particolare per i colori rossoneri, oggi un nutrito gruppo di tifosi milanisti, radunati in videoconferenza, ha costituito il Milan Club “Reventino”. Un progetto nato più di un anno fa dall’idea di due ragazzi di San Pietro Apostolo, Mario Rotella e Antonio Talarico da sempre appassionati tifosi del club meneghino. Ed è lo stesso Mario Rotella a raccontare come è nata l’idea di costituire un Milan Club: «la volontà di creare una “punto di incontro”, che consentisse di condividere una comune passione, è stata la spinta che ha portato decine di persone dell’area del Reventino, ad avvicinarsi con entusiasmo al progetto che, nelle intenzioni dei soci fondatori, si propone non solo di offrire il proprio sostegno alle squadre del Milan che militano nei campionati di Serie A maschile e femminile, ma soprattutto di trasmettere i sani principi dello sport e della sportività ai giovani dell’area del Reventino, anche attraverso il volontariato e l’impegno sociale che caratterizzano da sempre l’impegno della società A.C. Milan».

Decine i tifosi milanisti soci fondatori del Milan Club “Reventino” residenti nei comuni di San Pietro Apostolo, Decollatura, Serrastretta, Soveria Mannelli, Cicala, Gimigliano, Tiriolo e Simeri Crichi ma anche fuori provincia e fuori Regione con tesserati di Calopezzati, Feletto, Gerenzano e Firenze; all’atto della costituzione sono infatti quasi 80 le adesioni.

La soddisfazione per la nascita del circolo è espressa dalle parole di Antonio Talarico, eletto Presidente nel corso della videoconferenza di costituzione del Milan Club “Reventino”: «oltre ad essere accomunati dalla passione per il calcio e per i colori rossoneri, tutti i soci fondatori sono persone da sempre impegnate nel sociale all’interno dei rispettivi comuni in un’area che, com’è noto, soffre lo spopolamento e la mancanza di infrastrutture per i giovani e per il tempo libero. In quest’ottica il Milan Club “Reventino” sarà impegnato nel sociale per offrire ai giovani e meno giovani occasioni di socializzazione, di condivisione e di accrescimento dei valori legati alla passione per il calcio e per lo sport più in generale. Nelle settimane che hanno portato alla costituzione del club, notevole è stato l’impegno di tutti i soci fondatori e tra questi, di Mario Rotella, Giancarlo Bianco, Serafino Talarico e Pierpaolo Gallo che si sono spesi particolarmente per promuovere l’iniziativa nei vari comuni dell’area. Tra i soci fondatori anche numerose tifose rossonere che daranno certamente un valore aggiunto determinante nelle iniziative che saranno intraprese dal club. A tutte e a tutti il grazie dei tifosi milanisti del Reventino».

Il Milan Club “Reventino” presenterà nelle prossime settimane la richiesta di affiliazione all’A.I.M.C. (Associazione Italiana Milan Clubs).

Attraverso la pagina Facebook “Milan Club Reventino”, sarà possibile per tutti i tifosi milanisti raggiungere i contatti per richiedere il proprio tesseramento.

Il Consiglio Direttivo: