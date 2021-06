Il lutto

Per l’ultimo saluto a Gioacchino Folino Gallo anche il gilet giallo da lavoro della Sacal

Numerosi i colleghi di lavoro della Sacal, tutti in divisa, che hanno voluto portare il feretro in spalla in chiesa

Oggi alle 15, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Martirano Lombardo, si sono svolti i funerali di Gioacchino Folino Gallo, l’uomo di 65 anni, originario di Pietrebianche frazione di Martirano Lombardo, che aveva perso la vita l’8 giugno travolto dalla motozappa mentre lavorava in suo terreno a Falerna, paese dove viveva da diversi anni insieme alla moglie a alle figlie. Le comunità di Martirano Lombardo e di Falerna si sono strette intorno ai familiari dell’uomo nell’ultimo saluto, partecipando in silenzio alla funzione religiosa e ascoltando l’omelia di don Biagio, parroco di Falerna Marina che ha concelebrato la funzione insieme a Don Antonio Muraca e a Don Francesco Bellomo, nella quale ha ricordato Gioacchino, il parrocchiano, tragicamente scomparso. Numerosi i colleghi di lavoro della Sacal, tutti in divisa, che hanno voluto portare il feretro in spalla in chiesa e che hanno posto sulla bara il gilet giallo di lavoro.