Oltre 350 vaccinazioni effettuate per i dipendenti dell’Associazione degli Imprenditori del Reventino

Venerdì 11 giugno si è conclusa la campagna di vaccinazione anti-Covid promossa da AIR, l’Associazione degli Imprenditori del Reventino, presso la struttura dell’U.C.C.P. del Reventino, diretta da Franco Esposito e che ha coinvolto tutti i dipendenti delle Aziende associate, in ottemperanza alle direttive del Governo nazionale e raccolte dal sistema confindustriale.

Proprio dallo stesso Esposito è partita l’idea di attivare la vaccinazione, a cui immediatamente AIR ha risposto favorevolmente e che si è svolta in due fasi: una prima tornata ha riguardato tutti i Dipendenti over 40, mentre la seconda tornata, conclusasi venerdì, ha coinvolto i Dipendenti under 40.

Oltre 350 vaccinazioni che hanno permesso di ottenere un duplice obiettivo: da una parte quello di adempiere a un dovere civico a cui ciascuno di noi è chiamato a rispondere e che è opportuno che veda coinvolta l’intera umanità per ottenere al più presto l’immunizzazione; dall’altro presentarsi come esempio a livello nazionale di Area produttiva manifatturiera che insegue e ricerca il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.