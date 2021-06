I cittadini della comunità di Adami, frazione di Decollatura, si sono autotassati per riqualificare la piazzetta di Adami

«Considerato che le amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni sembra si siano dimenticate della nostra zona – dichiara uno dei promotori dell’iniziativa – alcuni abitanti di Adami si sono autotassati per l’abbellimento della piazzetta di Pagliaia. La stessa è stata pulita dalle erbacce e, ad opera delle signore del posto, sono stati piantati dei fiori. Per ultimo sono state ripristinate le 6 panchine e quella presente nella piazzetta davanti la Chiesa. Per quest’ultimo lavoro, sono stati acquistati i nuovi listelli e, dopo essere stati verniciati dai volontari “Addamari”, sono stati sostituiti ai vecchi e malandati»