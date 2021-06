Un’ambulanza è stata donata dalla famiglia Ceniviva al comune di Maida.

«Anche se vivono da anni lontano dal loro paese di origine, il loro pensiero è sempre rivolto alla Calabria e a Maida», spiega il sindaco Salvatore Paone, «un gesto bello, colmo di significato e amore per la propria terra, specie in un periodo particolare come questo. Ne faremo buon uso».

«Un gesto che i due nostri amici hanno voluto dedicare alle vittime di Covid e ai loro familiari. Grazie ancora di cuore a nome di tutta la comunità. Vi voglio bene e un grande abbraccio a tutti i nostri concittadini nel mondo» conclude il primo cittadino