Dal 18 maggio l’acqua pubblica del comune di Martirano Lombardo risulta essere non potabile

Il 18 maggio il sindaco di Martirano Lombardo, Franco Rosario Pucci, emanava un’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua pubblica per uso alimentare, a seguito di analisi effettuate dall’Asp con cui si evidenziava “presenza di Conta Batteri coliformi a 37°C pari a 53 MPN/100 ml” sui campioni prelevati il giorno prima in via Colosimo.

A tutela della salute della popolazione scolastica era stata disposta anche la chiusura della mensa scolastica nonché’ del centro unico di cottura con decorrenza immediata e fino a successivo provvedimento.

Oggi, 25 giugno, in una nota postata sulla pagina Facebook del Comune, si comunica che, nonostante l’impegno profuso per risolvere il problema, persiste il divieto di utilizzo dell’acqua, precisando che lunedì l’Asp effettuerà un ulteriore prelievo per procedere a nuove analisi.