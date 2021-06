L’aumento della raccolta differenziata fino all’82% porta sconti sulla Tari a San Mango d’Aquino

Il Consiglio Comunale di San Mango d’Aquino ieri ha deliberato le nuove tariffe sulla Tari relative all’anno 2021, grazie alle quali verrà garantita una riduzione notevole e consistente della tassa che incide in maniera rilevante sui nuclei familiari, in particolare quelli più numerosi.

Si tratta di un risparmio pari al 40% per famiglie e attività commerciali in virtù dell’aumento della raccolta differenziata passata dal 30% al 82%.

«E’ un risultato che possiamo definire un piccolo miracolo dovuto alla combinazione di buona amministrazione da un lato e di grande civiltà da parte della comunità sammanghese dall’altro», è il commento online dell’amministrazione, «collaborazione ed unità è dunque la formula vincente attraverso la quale è possibile centrare qualsiasi obiettivo. Non solo abbiamo reso il nostro territorio sempre più pulito ed accogliente, ma abbiamo innescato meccanismi di premialità che producono grandi risparmi per le famiglie in un momento di grande crisi economica come questo».