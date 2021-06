Torna potabile l’acqua a Martirano Lombardo e revocata l’ordinanza del 18 maggio

A seguito di comunicazione ricevuta dall’Unità Operativa di Igiene Alimenti e Nutrizione, a firma del Responsabile di Lamezia Terme, sui parametri batteriologici rientrati nella norma, è stata revocata l’ordinanza de 18 maggio sulla non potabilità idrica a Martirano Lombardo.

Conseguentemente viene revocato il divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili della condotta del comune con decorrenza immediata, per il ripristino delle condizioni di conformità ai parametri di legge, come certificato dall’Asp competente.