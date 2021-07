Al via la preparazione per la novena della Madonna del Carmelo con filo conduttore “Maria modello di fede, carità e unione con Cristo”

Stasera, come da tradizione, alle 21.30, con la recita del Rosario, nel santuario di Maria Santissima del Carmelo a San Pietro a Maida, prenderà il via la preparazione per la novena della Madonna del Carmelo che quest’anno, come spiega il parroco, don Fabio Stanizzo, avrà come filo conduttore “Maria modello di fede, carità e unione con Cristo”.

“Quest’anno – dichiara al riguardo don Fabio – vogliamo considerare Maria come ‘modello di fede, carità e unione con Cristo’. Nella sua catechesi sulla Chiesa, papa Francesco ci ricorda Maria come immagine e modello della Chiesa: ‘nei momenti di difficoltà, di prova, di buio, guardiamo a lei come modello di fiducia in Dio, che vuole sempre e soltanto il nostro bene’. In questo tempo di sofferenza – aggiunge il parroco – , la Madonna vuole portare a noi tutti, il grande dono che è Gesù; e con Lui ci porta il suo amore, la sua pace, la sua gioia. E’ molto bella questa realtà che Maria ci insegna: l’essere sempre uniti a Gesù! Chiediamo al Signore che ci doni la sua grazia, la sua forza, affinché nella nostra vita e nella vita di ogni comunità ecclesiale si rifletta il modello di Maria, Madre della Chiesa”.

Entrando nel merito delle celebrazioni, domani alle 8 ed alle 11 sono previste due messe nella chiesa di San Nicola di Bari seguite alle 12 dalla benedizione della “posa”, mentre alle 23, dopo la recita del Rosario (ore 21) e della Santa Messa (ore 23) i fedeli accoglieranno la sacra effigie della Madonna del Carmelo nella chiesa di San Nicola di Bari.

Dal 7 luglio, invece, partirà la novena che prevede ogni sera alle 18.30 la recita del Rosario ed alle 19 la Santa messa ed i Vespri. Quello che accompagnerà i fedeli di San Pietro a Maida, in attesa della festa del 16 luglio, sarà un cammino oltre che di preghiera e di riflessione su un tema specifico, anche un percorso itinerante nel corso del quale verranno coinvolte alcune zone di San Pietro a Maida.

Ogni giornata sarà dedicata ad un tema particolare: il 7 luglio, “Maria, Madre della misericordia”, nel Centro pastorale, sarà celebrata la giornata di preghiera per le vocazioni al matrimonio, al sacerdozio e alla vita consacrata e la messa sarà preceduta, alle 18, dall’adorazione comunitaria; l’8 Luglio, “Maria, Madre del perdono e della riconciliazione”, la Santa Messa sarà animata dai ragazzi che riceveranno il sacramento della Riconciliazione e della Cresima; il 9 luglio, “Maria vicinanza di Dio per i giovani in cammino”, la celebrazione avverrà in via Cavalier F. Giuliano e sarà animata dai giovani della comunità; il 10 luglio, “Maria, protettrice delle donne” ci sarà la benedizione delle mamme in attesa; l’11 luglio, “Maria, Madre della Carità”, la celebrazione delle 19 avverrà in Vico I Pietrantonio Sgrò e saranno ricordarti i morti a causa dei tumori con la benedizione dei medici, infermieri e operatori sanitari (le altre due messe del giorno, saranno celebrate alle 8 ed alle 11); il 12 luglio, “Maria, Donna del coraggio e della speranza”, ci sarà anche l’unzione degli infermi; il 13 luglio, “Maria, Madre della tenerezza e della bontà”, la messa sarà celebrata alle 18; il 14 luglio, “Maria, Donna semplice e generosa”, la celebrazione avverrà in via Papa Paolo VI e sarà animata dalle Associazioni di volontariato presenti nella comunità; il 15 luglio, “Maria, modello di Fede, Carità e unione con Cristo”, alle 9 è prevista la tradizionale cerca, alle 18.45 la benedizione dei taralli ed alle 19 la Santa Messa sarà animata dai portantini con la benedizione degli abiti votivi e degli scapolari.

Il 16 luglio, “Solennità della B.V del Monte Carmelo”, il programma prevede: alle ore 8 la Santa Messa; alle 8.45 il giro della banda F. Cilea; alle ore 11 la Santa Messa; alle 16.30 giro del paese della banda; alle 19 la Santa Messa; alle 23 lo spettacolo pirotecnico presso località Fiume.

Da segnalare, il 13 luglio alle 19, la presentazione del libro di don Fabio Stanizzo, “La Dottrina Sociale della Chiesa – Uno strumento per camminare insieme”.