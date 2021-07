Gli organizzatori Nico Serratore, Cristina Medaglia, Bruno Giuliano e tutta la commissione scientifico- culturale sono pronti a dare il via alla tappa conclusiva di Ali sul Mediterraneo Libri & Cultura Festival.

Dopo una serie di tappe culturali in vari comuni (Bova, Tropea, Lamezia Terme, Maida, Jacurso) con il compito di sensibilizzare ad una maggiore valorizzazione umana e territoriale della Calabria il programma 2021 si conclude a San Pietro a Maida con il “gran gala della cultura” sabato nel Palazzo della Cultura, dove si potrà visitare la mostra del pittore Mattia Preti.

Foto 4 di 4







Il programma della serata conclusiva prevede la premiazione di personalità come: Daniela Lucangeli neuroscienziata, psicologa e prorettrice Università di Padova che con il suo impegno e i suoi libri veicola in maniera originale l’amore e la cura per l’infanzia; Sandra Savaglio astronoma e astrofisica professoressa Università della Calabria e assessore istruzione Calabria simbolo di impegno e di “Ritorno” dei cervelli in fuga dall’Italia; Francesca Prestia cavaliere della repubblica cantastorie e donna impegnata nel recupero delle tradizioni popolari.

Figure selezionate in base a quanto il loro operato sia esempio di impegno, stimolo e motivazione coraggiosa per le nuove generazioni, infatti durante il Gran Galà conclusivo verranno premiati gli studenti finalisti al concorso di Arte & Scrittura Creativa “Alessandra Medaglia” dedicato alle Donne dal titolo suggestivo: “ Una donna da raccontare, una diversità essenziale di cui la Calabria e il mondo ha bisogno”.

Il concorso è stata l’occasione per accendere i riflettori sul ruolo e sulle condizioni della donna nel sud e nel mondo, a denunciarne i freni sociali e a proporre idee e un maggior spazio in tutti i settori della vita sociale e lavorativa.

Oltre agli elaborati degli studenti, verrà premiata la scuola che avrà dato il miglior contributo in questa sfida capitanati dai loro Dirigenti Scolastici: Cinzia Emanuela De Luca Istituto Comprensivo Don Milani Catanzaro, Giuseppe De Vita IC di Maida, Teresa Bevilacqua IC Perri-Pitagora di Lamezia Terme, Licia Marrozzo IC di Falerna-Nocera, Fiorella Careri IC Sant’Eufemia di Lamezia Terme.

Il Gran Galà si concluderà con l’assegnazione del Premio Internazionale Ali sul Mediterraneo al “Miglior Libro”.