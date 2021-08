A Decollatura per il ripristino funzionale e ambientale del reticolo idrografico un importo di 83.340 euro

Il presidente della Regione, Nino Spirlì, in qualità di commissario straordinario per la Mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria, comunica che il soggetto attuatore, Pasquale Gidaro, ha affidato ulteriori incarichi per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

GLI INTERVENTI

Gli interventi riguardano i Comuni di Decollatura (ripristino funzionale e ambientale del reticolo idrografico, per un importo di 83.340 euro) e di San Luca (consolidamento del centro abitato in aree oggetto di dissesto idrogeologico, per un importo 100.233 euro).

Per entrambi gli interventi le progettazioni sono state finanziate a valere sul “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”.

DECOLLATURA

Per l’intervento di Decollatura è stato affidato l’incarico per la redazione della progettazione e quello afferente ai servizi di geologia che riguarderà: il Fosso Monte, per il quale è prevista la pulizia della vegetazione sugli argini e nel letto per circa 400 metri, la demolizione e il rifacimento di circa 100 metri di argini; il Fosso San Bernardo, per il quale è prevista la pulizia della vegetazione sugli argini e nel letto per circa 200 metri e la realizzazione di un attraversamento pedonale a monte di via Muraglie; il Fiume Grande, per il quale è prevista la pulizia della vegetazione sugli argini e nel letto per circa 3mila metri, con rafforzamento delle sponde fluviali nei punti critici nonché la pulizia dei tratti costeggiati dal collettore fognario al fine di consentire il facile raggiungimento dei pozzetti in caso di manutenzione della condotta; il Fiume Sorbello, per il quale è prevista la pulizia della vegetazione sugli argini e nel letto per c.a. mille metri e la risistemazione della strada rurale che lo costeggia al piede arginale per circa 300 metri.