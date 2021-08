Domani sera a Martirano Lombardo si svolgerà un ricordo del partigiano Oronzo Anelli

Domani alle 21 a Martirano Lombardo, presso “la Rotonda” a cura della Pro Loco Martirano Lombardo, in collaborazione con Anpi Comitato Provinciale Catanzaro ed il Comune di Martirano Lombardo, si svolgerà un ricordo del partigiano Oronzo Anelli.

Nato a Noicattaro (Bari) il 01/06/1922, il 6 luglio del 1942, all’età di 20 anni, nel pieno della seconda guerra Mondiale, viene chiamato alle armi, diventa artigliere del 14° Regimento Artiglieria di Montagna e inviato al fronte in Montenegro (Jugoslavia).

Alla caduta del fascismo, dopo l’armistizio del 8 settembre del 1943, Oronzo si trova ancora in Jugoslavia, rifiutandosi di combattere al loro fianco, diventa prigioniero dei tedeschi e inviato in un campo di concentramento jugoslavo.

Durante la ritirata dei tedeschi, il convoglio sul quale viaggiavano anche i prigionieri viene bombardato dai Sovietici. Oronzo ed altri, approfittando della confusione, riescono a scappare e far perdere le tracce nascondendosi nei boschi circostanti.

Durante la fuga i fuggitivi vengono a contatto con i partigiani slavi e decidono di unirsi al loro “Esercito popolare di liberazione della Jugoslavia” per continuare a combattere contro il Nazi-Fascismo.

Terminata la guerra, il 13 settembre del 1945 Oronzo torna nella sua Noicattaro. Nel 1946 viene, definitivamente, congedato.

Nell’aprile del 1950, il maresciallo Tito, Presidente della, allora, Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia , riceve Oronzo con altri reduci italiani, ex partigiani in Jugoslavia, e conferisce loro un riconoscimento per il contributo dato alla lotta Nazi-Fascista.

Dopo la sua attività di venditore ambulante, che lo aveva portato in giro per l’Italia, nel 1960 si stabilizza a Martirano Lombardo, con tutta la famiglia, dove apre aperto un negozio di Tessuti e Biancheria, attualmente gestito da uno dei suoi figli, Alberto.

Conosciuto da tutti col soprannome di “U Barese”, Oronzo, si è spento nella sua Martirano Lombardo il 17/09/2013.