Il “Musharka Festival” animerà per 3 serate la frazione variante Passaggio a Decollatura

Tornano, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia covid, le attività ricreative estive a Decollatura e, in particolare, nella frazione Variante Passaggio.

Non sarà possibile, purtroppo, almeno per questo 2021, riproporre la ormai tradizionale “Passaggio in Festa”, che era diventato un classico dell’agosto decollaturese e, più ampiamente, di tutta l’area Reventino-Savuto. I Passaggiari Avanti, organizzatori della nota manifestazione culturale, però, non si sono persi d’animo e, attingendo all’esperienza e con un po’ di inventiva e fantasia, hanno messo su ben 3 appuntamenti (8, 16 e 29 agosto), nelle vinelle di Passaggio, seguendo scrupolosamente, tutte le normative anti-covid.

Il “Musharka Festival”, così si chiama la 3 giorni, aprirà i battenti domani alle 21 con spettacoli teatrali e con Carmine Torchia in concerto.

Il 16 sempre di sera, lo spettacolo di sand art e i noti artisti lametini di TeatroP.

Il 29, infine, chiusura con, tra le altre cose, la magia e giocoleria per bimbi e non solo e il concerto di Mykyta Tortora.

Nell’ambito delle serate, naturalmente, anche momenti food tutti da scoprire e degustare. Durante tutti gli spettacoli saranno disponibili 150 posti a sedere, ottenibili solo su prenotazione attraverso i canali istagram e facebook dell’associazione.