Recupero del polifunzionale e il potenziamento del campo sportivo di Vena esclusi da sport e periferie 2020

Pubblicata ieri la graduatoria del bando Sport e Periferie 2020, in cui il progetto del comune di Maida, per il recupero del polifunzionale e il potenziamento del campo sportivo di Vena, è tra gli esclusi.

Claudio Ciliberto di Maida & Vena Bene Comune lamenta che «davanti ad opportunità come questa, i nostri amministratori realizzano progettualità non rispondenti ai criteri del bando, in questo caso affidata “all’UTC” e le cause di esclusione riferiscono di un livello progettuale non rispondente a quanto previsto dall’art.26 D.Lgs 18 aprile 2016, n.50».