“Sua Maestà il Platano” il nuovo lavoro della scrittrice Adriana Lopez, presentato a Curinga tra le millenarie vestigie del monastero Basiliano del Sant’ Elia Vecchio risalente al IX-X secolo, a qualche decina di metri dal gigante che probabilmente è stato piantato dagli stessi monaci.

Un evento letterario importante che ha voluto focalizzare l’ attenzione sul rispetto per la natura e per gli alberi, uno degli aspetti più importanti del nostro vivere su questo piccolo pianeta, che vaga nello spazio e sul quale chissà, come e perché è nata la vita .

La scrittrice, emozionata, nel ringraziare tutti, ha voluto rivolgere al sindaco Vincenzo Serrao un invito per il prossimo futuro, di voler dedicare una giornata al Platano Millenario e soprattutto salvaguardare e proteggere questo luogo magico.

La pittrice Mara Leone ha voluto offrire al Comune di Curinga una sua bella opera dedicata al Platano e che rappresenta la bellezza e i colori della natura.