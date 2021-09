Aperitivo al tramonto al suono di arpa e flauto organizzato dalle associazioni Riviera dei Tramonti e Briganti del Mancuso

Il sole che va a nascondersi dietro lo Stromboli, un calice di vino in mano e le note di un duo composto da arpa e flauto in sottofondo. Circa 100 partecipanti si sono ritrovati a Falerna Marina ed hanno vissuto l’esperienza del Trekking salendo verso il Residence la Giungla e poi via verso la Torre storica della collina di Torre Lupo.

Qui sono stati accolti dagli organizzatori, le associazioni Riviera dei Tramonti e Briganti del Mancuso e dai rispettivi presidenti Sergio Tomaino e Luca Mendicino, che hanno offerto un gustoso aperitivo, un calice di vino e poi via ad ascoltare la performance musicale sulle note di arpa e flauto.

Le note sono state scandite con soavità dal duo musicale composto da Claudia Vaccaro & Stefania Binetti che hanno accompagnato il sole verso uno spettacolare tramonto accompagnato dalla nitida visione dello Stromboli.

Una manifestazione ben riuscita che avrà sicuramente un seguito e che ha tenuto a battesimo il luogo collinare di Torre Lupo, che, grazie anche alla sua storia, come ha avuto modo di annunciare il Presidente Tomaino, diverrà punto di osservazione e spazio culturale per l’organizzazione di eventi a cura della Associazione Riviera dei Tramonti.