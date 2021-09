La visita organizzata a Curinga dall’Associazione Le Città Visibili parte dal millenario Platano di “Vrisi”, probabilmente piantato da un monaco armeno, che sorge su un terreno ricco di vegetazione vicino ad un piccolo corso d’acqua. Nel 2021 si è aggiudicato il secondo posto al concorso “European Tree of The Year”. A pochi metri dal maestoso albero si trova il Monastero di Sant’Elia Vecchio. Del complesso architettonico resta in buono stato di conservazione la cupola e, ancora visibili, parte della navata e dell’antico cenobio.

Il percorso continua verso il centro storico del paese tra stradine e vicoletti ricchi di casette strette le une con le altre spesso abbandonate, chiuse e diroccate dal tempo e si incontrano, bellissime e ricche di storia, le chiese del paese.

La Chiesa dell’Immacolata, che sorge sui ruderi della Chiesa di San Nicola, fu costruita da maestranze locali nel tardo Settecento; sormontata da due campanili cuspidati, all’interno custodisce una preziosa statua lignea della Beata Vergine Maria Immacolata.

La Chiesa Matrice, ornata di stucchi e decorazioni risalenti al Seicento, si trova in Piazza Duomo ed è dedicata a Sant’Andrea Apostolo. Distrutta dal terremoto del 1783 fu interamente ricostruita a tre navate con una facciata rivestita in pietra.

Il Santuario della Madonna del Carmelo edificato nel Seicento dove si erano trasferiti i monaci dal vecchio convento di Sant’Elia, sorge su un’altura isolata dal resto del paese e si affaccia sul golfo di Lamezia. Particolare veramente unico nel suo genere è il cimitero situato nei sotterranei del Santuario.

Continuando a camminare per le strette vie del paese si scoprono palazzi storici e scorci caratteristici e si giunge infine a Palazzo Bevilacqua, che sorge nella zona alta del paese, da dove si possono ammirare panorami mozzafiato e dove si conclude la passeggiata a Curinga.