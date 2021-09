Postmat fuori servizio a Decollatura, l’Unione Nazionale Consumatori di Lamezia Terme scrive all’azienda

Nei giorni scorsi sono sopraggiunte diverse richieste di segnalazioni telefoniche, presso la delegazione dell’Unione Nazionale Consumatori di Lamezia Terme, sita in via G.B. Caputi, 2, a causa del malfunzionamento del Postmat ATM preposto per il prelievo contante delle banconote all’esterno alla Posta Centrale di Piazza Perri di Decollatura

Il disservizio consisterebbe per chi si reca ad effettuare una operazione, nel trovare la macchina “Fuori servizio”.

L’ ufficio legale dell’ UNC Lamezia Terme informa che «si è prontamente attivata per presentare una formale diffida contro Poste Italiane presso la sede legale corrente in Roma, al fine di poter trovare una soluzione a questo increscioso problema anche per la cittadina del Reventino. Il reclamo inoltrato a Poste Italiane è da considerarsi nell’interesse di tutta la collettività, e non solo per coloro che hanno prontamente segnalato».

Si chiede nello specifico all’azienda «di provvedere alternativamente alla periodica manutenzione tecnica o alla sostituzione dell’erogatore automatico, visto che risulta essere spesso inaccessibile, non dimenticandosi che le esigenze personali programmate ed improrogabili legate alla vita quotidiana di ogni cittadino possono essere le più disparate».