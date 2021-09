Il sindaco di Maida saluta il capitano Bucalo in partenza per Viterbo

“In questi giorni il Capitano Felice Bucalo lascerà la guida della compagnia dei carabinieri di Girifalco per continuare il suo servizio nell’Arma al comando della Compagnia di Viterbo. L’altra sera ho ricevuto la sua gradita visita presso il Municipio di Maida, visita che il Capitano sta ripetendo con i sindaci di ogni singolo comune del comprensorio, per salutare e comunicare personalmente ai primi cittadini l’imminente trasferimento. Ciò a dimostrazione del suo attaccamento, rispetto ed amore per il territorio che ha servito negli ultimi quattro anni”. E’ quanto afferma il sindaco di Maida, Salvatore Paone.

“In occasione della visita ho avuto modo di esprimergli la gratitudine dell’intera cittadinanza di Maida per il suo costante impegno, augurandogli tutto il bene possibile, insieme ad una carriera piena di soddisfazioni. Personalmente – dice ancora Paone – ho conosciuto un uomo di grande umanità ed equilibrio, con un profondo rispetto per le istituzioni democratiche. Un uomo colto, curioso della storia della nostra bellissima terra. Per me è stato un costante punto di riferimento istituzionale, sempre disponibile e pronto all’ascolto e al confronto, una bella figura, pienamente all’altezza dei più elevati standard professionali dell’Arma dei Carabinieri. Grazie Capitano Bucalo e ancora tanti auguri per una luminosa carriera”.