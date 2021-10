Benedetto dal Papa il Manto della Vergine Maria del Santo Rosario di Accaria

Dopo giorni di preghiera e riflessione sulla figura e la presenza materna della Vergine Maria, che accompagna il cammino della Chiesa intera sulla via della storia, la rappresentanza dei fedeli della parrocchia Santa Maria Immacolata di Accaria, guidata da Don Antonio Fiozzo, ha incontrato Papa Francesco all’udienza generale questa mattina, cui hanno partecipato i militari del 2° Reggimento Aves Sirio che con il loro comandante Fabio Bianchi celebravano il 25° anniversario.

Lo scopo di questo pellegrinaggio è stato raggiunto, cioè la benedizione del manto della Vergine Maria del Santo Rosario, restaurato dalla famiglia Gaspare Aiello di Accaria, arricchito anche dalla celebrazione Eucaristica delle 17 di ieri, presieduta dal cardinale Mauro Gambetti (Vicario di Papa Francesco per la Città del Vaticano) all’Altare della Cattedra, Basilica Papale Vaticana, momento preceduto da un incontro privato attraverso il quale – grazie al supporto dei mezzi dell’Esercito italiano messi a disposizione dal comandante Fabio Bianchi – è stata consegnata una sostanziosa raccolta di generi alimentari e di prima necessità che i fedeli della parrocchia di Accaria ha offerto a sostegno delle famiglie disagiate.

Dichiara Don Antonio Fiozzo: “il significato della benedizione del manto della Madonna del Rosario – i cui festeggiamenti liturgici si concluderanno domani con l’accoglienza del manto benedetto dal Santo Padre e la celebrazione eucaristica delle 18.30, presieduta dal vescovo emerito, Vincenzo Rimedio – ha per i fedeli di Accaria un profondo significato spirituale oltre che rinnovare l’impegno della preghiera che lo stesso Santo Padre ha raccomandato anche stamattina (“amate il rosario, splendida ed efficace preghiera per vivere la libertà dei figli di Dio che Cristo Signore ci ha ottenuto con la sua morte di croce e la sua vittoria sul peccato e la morte”), per fronteggiare questa fase della storia umana così travagliata dalla pandemia”.