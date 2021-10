“Il territorio curinghese e i comuni vicini meriteranno adeguata attenzione nelle strategie di governo della Regione”

«Il risultato elettorale ha premiato una proposta politica di coerenza e visione, la sfida del governo della Calabria accettata con responsabilità da Roberto Occhiuto non è semplice ma la fiducia espressa dagli elettori è assolutamente chiara e univoca» secondo Marta Monteleone di Forza Italia Curinga.

«A Curinga, in linea con il dato regionale ma significativamente superiore nella percentuale, la coalizione di centrodestra ha ottenuto il 61,29% ed è un risultato che non può che inorgoglire chi coerentemente e con convinzione ha militato e milita sempre dalla stessa parte», sostiene la Monteleone, «Forza Italia a Curinga, in uno con la lista gemella di Forza Azzurri, sfiora il 20% dei consensi espressi e può contare sulla presenza di due consiglieri regionali eletti, Michele Comito e Valeria Fedele, che nel corso della campagna elettorale hanno saputo e voluto prestare attenzione alle istanze del nostro territorio».

Si ci dichiara «certi che Forza Italia, guidata con competenza e sensibilità dal coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori e con il determinante contributo di impegno e passione di Michele Comito e Valeria Fedele, saprà rappresentare al meglio le potenzialità del territorio curinghese e dei comuni vicini che meriteranno adeguata attenzione nelle strategie di governo della Regione Calabria. Cosi come siamo convinti che questa prospettiva appartenga anche al neo-consigliere regionale ed ex sindaco della vicina Filadelfia, Francesco De Nisi, a cui manifestiamo il nostro compiacimento per lo straordinario risultato conseguito a titolo personale e dalla lista di Coraggio Italia».