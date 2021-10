A Soveria Mannelli monumenti in rosa per la sensibilizzazione dedicata al tumore al seno metastatico

Il Comune di Soveria Mannelli ha aderito alla campagna di sensibilizzazione dedicata al tumore al seno metastatico promossa da Europa Donna Italia e nella odierna mattinata il Sindaco Michele Chiodo, accompagnato dai consiglieri Angela Colosimo e Antonello Maida, ha incontrato presso l’Ospedale di Soveria Mannelli Pina Molinaro, Direttore f.f. dell’Unità Operativa di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme.

Nell’occasione il Sindaco ha comunicato che anche il Comune di Soveria Mannelli, aderendo all’invito rivoltogli, ha disposto per la serata odierna l’illuminazione di rosa dei due monumenti principali della città siti in Piazza dei Mille e in Piazza Bonini.