Circolo LaudatoSi di Maida e CDA Calabria odv hanno pulito i percorsi per accedere al cimitero

Ieri il Circolo LaudatoSi di Maida insieme al CDA Calabria odv con i suoi volontari hanno pulito i percorsi per accedere al cimitero di Maida.

Oggi le donne in difficoltà, seguite dai volontari, hanno espresso il desiderio di portare un fiore sulle tombe abbandonate. Accenderemo un lume in memoria di tutte le defunte vittime di violenze e pregare per le loro famiglie.