Maida ha ospitato il 4 novembre i viaggiatori delle radici di seconda e terza generazione dal Nord Patagonia

Casa Calabria International, partner del Master Internazionale in “Esperto in organizzazione e gestione del turismo delle radici”, ringrazia Tullio Romita, direttore del Master, per il contributo tecnico e scientifico che sta dando all’iniziativa.

L’obiettivo è quello di promuovere la Calabria tramite i viaggiatori delle radici e il Comune di Maida, partner dell’iniziativa, ha ospitato il 4 novembre i viaggiatori delle radici di seconda e terza generazione giunti dal Nord Patagonia, il cui tour proseguirà verso Mammola (di cui sono originari), Marina di Gioiosa, Lorica, Pentone, San Marco Argentano.

Proprio in quest’ultimo comune, tra l’altro, da poco è stato ospite Giovanni Maria De Vita, Consigliere d’Ambasciata della direzione Generale per gli Italiani all’Estero e Migratorie del Ministero italiano degli Affari Esteri, accompagnato da Romita, che ha avuto modo di apprezzare la bellezza del borgo.

Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, ha affermato in una recente dichiarazione dinanzi al Comitato permanente sugli italiani nel mondo e la promozione del sistema Paese che, tra i progetti elencati, figura l’avvio del primo master presso l’Università della Calabria dedicato alla formazione di operatori specializzati.

La Farnesina sta lavorando a una importante iniziativa da finanziare con il Pnrr, relativa al “turismo delle radici” e Della Vedova ha dichiarato: «l’obiettivo è il rilancio dell’industria turistica post pandemia e la creazione di un nuovo canale per rafforzare i legami con le nuove generazioni di italodiscendenti».