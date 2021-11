“Ieri il nuovo medico che sostituirà la dottoressa Gigliotti a Carlopoli ha firmato il contratto”

Sulla via di una soluzione l’appello lanciato da Carlopoli per l’assenza di un numero sufficiente di medici di base per tutta la cittadinanza. «Ieri il nuovo medico che sostituirà la dottoressa Gigliotti ha firmato il contratto», annuncia il sindaco, «seguirà nei prossimi giorni il giusto sopralluogo per verificare l’idoneità della sede ambulatoriale».

Ringraziamento alla dottoressa Matozzo viene espresso da parte del Sindaco Emanuela Talarico e di tutta l’Amministrazione Comunale: «la dirigente dell’ Asp di Catanzaro ha accolto il nostro appello, sia questa volta che lo scorso anno, dimostrando sempre grande sensibilità nei confronti della nostra piccola comunità. Difatti ha accelerato le pratiche ancor prima della scadenza del 15 novembre».

Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.