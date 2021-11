“Alle Province per la gestione delle strade circa 1000 euro a chilometro a fronte di un’esigenza di almeno 5 volte superiore”

Il presidente della Provincia di Catanzaro e di Upi Calabria, Sergio Abramo, sul reato di omicidio stradale nel caso di incidentalità rimarca come «è sempre più frequente la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo di funzionari e dirigenti a seguito di ogni tipo di incidente stradale. Ciò richiede che si imposti un ragionamento serio e che si valuti un intervento da parte dei soggetti istituzionali interessati alla problematica, vale a dire Anci, ministero delle Infrastrutture e Parlamento».

In particolare, secondo Abramo, «occorre ragionare su una possibile revisione del compendio normativo per evitare che l’estremizzazione della disciplina codicistica penale induca, talvolta, a indagare funzionari e dipendenti di Comuni e Province spesso colpevoli solo di svolgere un determinato tipo di lavoro e di far parte di un settore piuttosto che di un altro. Gli enti intermedi, negli anni drammaticamente ridimensionati dal punto di vista finanziario, sono necessari e di raccordo tra Comuni e Regioni. Sono Enti che, nonostante tutte le ristrettezze impostegli, riescono ancora a dare risposte alle comunità, ma spesso lo fanno soprattutto grazie all’impegno e ai sacrifici dell’esiguo personale in servizio».

Nello specifico il presidente della Provincia lamenta che «le risorse assegnate alle Province per la gestione delle strade rasentano il ridicolo essendo pari a circa 1000 euro a chilometro a fronte di un’esigenza minima di almeno 5 volte superiore. Il mio appello è rivolto a Upi, molto sensibile all’argomento in questione avendolo già attenzionato, Anci e ministero delle Infrastrutture che sono direttamente interessati al problema. A breve sarà mia cura aprire un tavolo di confronto affinché il Parlamento possa valutare una revisione della normativa vigente, atta a evitare questa sostanziale estensione del principio di responsabilità oggettiva e personale».