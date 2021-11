La bandiera contro la violenza di genere accolta a Jacurso

I Bikers Solitari di Lamezia Terme hanno consegnato la bandiera contro la violenza di genere accolta dal Sindaco e dall’ amministrazione comunale di Jacurso.

La bandiera, partita da Liegi (Belgio), ha percorso l’Italia intera facendo sosta in Calabria in tre Comuni (oltre a Jacurso ha toccato Praia a Mare e Gioiosa Ionica), per poi raggiungere Taormina come tappa finale.

«Essere stati protagonisti della divulgazione di un messaggio di sensibilizzazione alla presa di coscienza di un fenomeno che non conosce tregua, motiva ancor di più l’amministrazione di Jacurso, che la strada da percorrere non può che passare dal coinvolgimento e dalla condivisione nel vivere la cultura della bellezza umana senza confini» si spiega nel profilo social del Comune.