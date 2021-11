Palazzetto dello sport di Pianopoli pronto per riprendere le attività i primi di dicembre

Il sindaco Valentina Cuda annuncia che il palazzetto dello sport di Pianopoli sarà pronto per riprendere le attività i primi di dicembre, con un pavimento rinnovato.

«Riparare un danno ha i suoi tempi, ed anche dei costi che non sempre i piccoli comuni possono affrontare, ma noi stiamo provando a non far mancare nulla allo sport», spiega il primo cittadino, «le diverse discipline sportive sono state uno dei punti più importanti nei programmi e nei progetti dell’amministrazione comunale di Pianopoli. Le attività che le nostre strutture hanno permesso di svolgere ai giovani e ai meno giovani, non solo di Pianopoli, in tranquillità e sicurezza sono sempre state e sono ancora tante».

Si ricorda come «da anni siamo punto di riferimento per società anche non pianopoletane», come ben sanno le società lametine che hanno trovato asilo sportivo durante gli anni di gestione commissariale della città della piana, «se è vero che da fine ottobre il nostro palazzetto dello sport è sottoposto ad alcuni lavori di rifacimento del pavimento per un problema di infiltrazione d’acqua, è anche vero che per i primi di dicembre la struttura sarà nuovamente a disposizione delle squadre. Con grande sacrificio anche economico, per un piccolo comune come Pianopoli, negli anni ha realizzato una cittadella dello sport che tutti ci invidiano, e che abbiamo sempre reso disponibile. Presto dunque le squadre potranno riprendere le loro attività in piena sicurezza e in una struttura adeguata».

Un campo di riferimento in più per le realtà lametine, che in città sono ancora alle prese con le problematiche burocratiche di via Perugini sugli impianti pubblici.