Installato a Gizzeria un nuovo Atm Postamat

È una storia a lieto fine quella che contrapponeva il Comune di Gizzeria alle Poste Italiane, con una richiesta di attivazione di uno sportello Atm che sembrava non concretizzarsi mai.

“Un giorno molto atteso che gratifica il costante impegno messo in campo per dare voce ai cittadini – dichiara il Consigliere Comunale di Gizzeria Saverio Maida – L’installazione dell’ATM di Poste Italiane rappresenta l’istituzione di un servizio fondamentale per tutta la comunità di Gizzeria, per tutti i cittadini dei comuni limitrofi e soprattutto per i numerosi turisti che nel periodo estivo si troveranno a soggiornare nel nostro territorio.

Un ringraziamento doveroso va a Poste Italiane per l’attenzione rivolta alla nostra comunità, per aver ascoltato la nostra istanza e aver dato seguito ad una richiesta che è finalmente diventata realtà, e al direttore Eraldo Pecoraro per l’impegno mostrato.

La sopraggiunta emergenza sanitaria aveva aumentato il disagio e con l’ingresso stabilito in pochi utenti per volta, non era raro vedere all’esterno dei locali, completamente all’aperto e in condizioni atmosferiche anche difficili (specialmente d’inverno), numerosi utenti, anche anziani, in paziente attesa di ritirare il contante da usare per le necessità quotidiane.

In tempi come questi, in cui i territori periferici vengono spesso dimenticati, è importante che si aggiungano servizi a quelli già esistenti in modo da rendere più agevole la quotidianità soprattutto delle fasce più deboli e meno protette”.

Disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, il nuovo ATM Postamat di ultima generazione di Gizzeria, consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, è inoltre dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di attacco criminoso.