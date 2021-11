Nuovo Cinema San Pietro ritorna con un nuovo evento presso il teatro comunale

La compagnia Nuovo Cinema San Pietro, in collaborazione con l’associazione sportiva Asd Olimpus, dopo il successo dell’evento cinematografico estivo, propone venerdì alle 21 una proiezione cinematografica invernale che si terrà presso l’auditorium comunale di San Pietro a Maida.

Il monito che ha spinto un gruppo di ragazzi sanpietresi a ideare un progetto cinematografico capace di offrire, alla comunità di San Pietro a Maida, momenti di svago e aggregazione, è valorizzare la bellezza e la potenza del cinema come efficace strumento di evasione ma, anche e soprattutto, di espressione e comunicazione.

Ragion per cui, dopo la proiezione estiva di Jojo Rabbit, si è scelto di proporre la proiezione della pellicola Gran Budapest Hotel. Una commedia brillante che ha riscosso grande consenso da parte della critica cinematografica internazionale e che, candidata agli Oscar in 9 differenti categorie, è stata premiata con 4 statuette. La storia avvincente del concierge di un lussuoso hotel che eredita un prezioso dipinto da una nobildonna, con la quale aveva stretto un’intima relazione. Passioni amorose, lusso e pungente ironia conferiscono a questa pellicola un’alta levatura cinematografica.

La proiezione avrà luogo nel pieno rispetto delle norme di contenimento Covid-19, ed è per tali ragioni che si consiglia la prenotazione anticipata per evitare il possibile non ingresso al raggiungimento dei posti disponibili.