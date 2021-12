“Natale conflentese” organizzato dall’Associazione Una Voce Tante Voci e dai Volontari del servizio civile universale

Laboratori tematici, rappresentazione scenica della natività per le vie del centro storico e delle Frazioni di San Mazzeo, presepe fatto a mano dai volontari dell’associazione, cineforum e una sorpresa per il pomeriggio dell’Epifania, quando a ritmo di musica si chiuderanno le proposte per le festività. Sono queste alcune delle iniziative che caratterizzeranno il format del “Natale conflentese” nell’annualità 2021.

Tutti gli eventi sono stati ideati e realizzati dall’Associazione Una Voce Tante Voci e dai Volontari del servizio civile universale del Centro Studi Futura in servizio nel territorio comunale, promossi e sostenuti dall’Amministrazione Comunale di Conflenti; un lavoro organizzativo svolto in collaborazione con le altre associazioni locali ed insieme alla cooperativa Enea.

Il programma ufficiale delle giornate sarà costellato da diversi eventi , in particolare a misura di bambino, ma sarà anche un Natale a misura di paese, con luci, eventi e animazione, sia nei luoghi centrali e più frequentati, che in periferia.

Avvio ieri con un laboratorio intitolato “i piccoli aiutanti di babbo Natale”, e si proseguirà giorno 10 dicembre con la programmazione del film: “il figlio di Babbo Natale “ per poi partecipare tutti insieme ad una tombolata giorno 12 dicembre.

Tra le altre iniziative: