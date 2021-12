Si è tenuta a Curinga la Cena d’Autore del Premio Internazionale “Ali sul Mediterraneo” Libri & Cultura Festival tra musica, ricerca culturale e poesia.

Dopo il grande successo del Gran Galà estivo di luglio, la Commissione scientifico-culturale ha presentato all’ Hosteria delle Memorie una nuova e importante vetrina che ha messo insieme: enogastronomia, libri , luoghi e musica d’autore.

Premiati lo scrittore Nicola Medaglia con un premio alla carriera per le sue opere tra storia, religione e filosofia; premiato il compositore e chitarrista Daniele Fabio per aver diffuso una cultura musicale tra innovazione, tradizione e sperimentazione; un premio alla Città di Tropea simbolo di eccellenza nel mondo, ritirato dall’assessore Greta Trecate.

«L’esperienza della Cena d’autore si sposa perfettamente con la filosofia della kermesse in un contesto di gioia ed estro culinario tutto per esaltare arte e cultura, piattaforma fondamentale per una Calabria più forte» sottolinea Cristina Medaglia, Direttrice Artistica di Ali sul Mediterraneo.

«Una tappa che diventa l’inizio dei lavori di Ali sul Mediterraneo 9° edizione, una serata dove l’amore autentico per la Calabria è trainata da una locomotiva di valorizzazione in una terra dalle infinite potenzialità da far emergere con maggior vigore», dichiara il coordinatore di Ali sul Mediterraneo, Nico Serratore.

Durante la serata anche reading, arte e altri momenti culturali introdotti dai commissari Tommaso Colloca e Stefania Rotella.

Presente anche la scrittrice Silvia Camerino, ultima vincitrice del Premio “Ali sul Mediterraneo”, e la scrittrice finalista Graziella Ferrise.

Tra gli ospiti sono intervenuto il direttore della Caritas Don Fabio Stanizzo, il Consigliere Regionale, sindaco di Soverato e finalista del Premio Ali sul Mediterraneo Ernesto Alecci, il presidente di Legambiente Gianni Arena, il sindaco di Curinga Vincenzo Serrao, il sindaco di San Pietro a Maida Domenico Giampà, l’assessore alla cultura Loretta Azzarito, che hanno prestato la loro voce, insieme ai commissari culturali, per degli originali “contributi poetici ” dal palco.