Con 45 positivi a Curinga rimontata la tenda per la campagna di screening, controlli anche nel resto del lametino

A causa dell’aumentare dei casi positivi, a Curinga è stato necessario rimontare la tensostruttura e le attrezzature annesse per avviare la campagna di screening.

«Grazie alla Croce Rossa Italiana – Sede di Curinga e a tutte le persone che hanno aiutato e ci stanno aiutando in queste fasi così delicate per la nostra comunità», scrive l’amministrazione comunale sui social, «rispettiamo le consuete regole in tempo di pandemia e ne usciremo ancora una volta».

Se ad inizio mese non c’erano casi attivi, attualmente la situazione vede 45 positivi, 8 persone in quarantena ed 1 ricoverato, con 150 guariti ed 1 decesso dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

A Falerna si registrano 4 positivi e 3 in isolamento obbligatorio, 3 i casi attivi a Platania.

Scadranno domani i 3 giorni di chiusura delle scuole a Cortale, dove lo screening scolastico è stato terminato sabato con 66 tamponi rapidi, tutti negativi, e la situazione del contagio si attestava a 47 soggetti positivi al covid-19, di cui 34 positivi a tampone molecolare e 13 a tampone rapido.