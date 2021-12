La Provincia di Catanzaro delibera di mantenere le partecipazioni in S.A.C.A.L. e Lamezia Europa

Disco verde per il bilancio consolidato anno 2020 da parte della Provincia di Catanzaro. Si apre con la sua approvazione il Consiglio provinciale presieduto dal presidente Sergio Abramo, presenti il vicepresidente Antonio Montuoro e i consiglieri Ezio Praticò, Giuseppe Pisano, Nicola Azzarito Cannella, Luigi Levato, Marziale Battaglia, Gregorio Gallello e Lorenzo Costa.

La “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni” è stato il terzo punto all’ordine del giorno di cui si è discusso durante la seduta. Considerato che l’Amministrazione provinciale di Catanzaro non è nelle condizioni economico-finanziarie di partecipare ad aumenti di capitale sociale, si è deliberato di mantenere solamente le partecipazioni delle società S.A.C.A.L. Spa e Lamezia Europa Spa.

Ok anche alla proposta “Gestione provvisoria- variazione al bilancio di previsione 2020-2022, esercizi finanziari 2021-2022 (art. 175 c.2 tuel e art. 15 del dl.77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021 108). Variazione dup 2020-2022”.

Il Consiglio odierno si è concluso con la discussione del contenzioso in essere tra la Provincia di Vibo Valentia e la Provincia di Catanzaro riguardante i reciproci rapporti per il rimborso delle quote mutui e dei debiti fuori bilancio. Con riferimento alle somme relative al rimborso da parte di Vibo Valentia delle rate mutui anticipate da Catanzaro per opere ricadenti in quel territorio, prendendo atto dell’utilità e positività della chiusura di un accordo e valutato che la transazione contiene il riconoscimento dell’intero importo dovuto da Vibo Valentia, si è proceduto con la deliberazione dell’approvazione dello schema di transazione stragiudiziale.