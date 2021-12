Su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, e in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica, si è svolto nella Chiesa Madre di San Mango d’Aquino un concerto per la festività del Santo Natale.

Prima di dare inizio al ricco programma musicale, eseguito dalla Banda Musicale Valle del Savuto, il sindaco Luca Marrelli ha salutato i musicisti, gli ospiti, il Parroco Don Giacinto e, in particolare, Alfredo Chieffallo, direttore della banda, per l’impegno e l’abnegazione profuse nel portare avanti una tradizione musicale di cui andare orgogliosi.

Il Sindaco ha voluto cogliere l’occasione per formulare gli auguri per le prossime festività, auspicando il superamento dell’emergenza pandemica e sottolineando la necessità di continuare ad osservare le regole per superare la pandemia in atto.

Il concerto è iniziato proponendo diversi generi musicali, dalla musica classica, alla musica da film, al jazz alla musica leggera per proseguire con musica tipicamente natalizia per terminare con l’inno di Mameli.

Tra un brano e l’altro, Chieffallo ha spiegato e fatto notare la differenza tra i diversi strumenti a fiato che di volta in volta, nell’esecuzione dei diversi brani musicali, emergevano come solisti.

Protagonisti anche i partecipanti che hanno ritmato, col battito delle mani, la Marcia di Radetzky.

Al termine del concerto il Maestro ha ringraziato i presenti e suoi musicisti che, con spirito di sacrificio, hanno permesso di svolgere il concerto superando, in alcuni casi, anche problemi personali.

Il concerto si è svolto nel rispetto della normativa anti covid-19 con distanziamento, uso di mascherine e prodotti igienizzanti.