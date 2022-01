Oggi il Gruppo Protezione Civile Comunale San Mango d’Aquino e l’Amministrazione comunale di San Mango d’Aquino hanno effettuato lo screening degli alunni della scuola di ogni ordine e grado di San Mango.

Sono stati effettuati 79 tamponi su 118 alunni, e 22 tra docenti e altro personale, purtroppo è risultato positivo un alunno e la madre, che immediatamente si sono isolati, in attesa dell’ordinanza e a loro va il nostro augurio di pronta guarigione.

Foto 3 di 3





“Da domani la scuola riaprirà normalmente, con le solite raccomandazioni, sicuri di aver fatto un ottimo lavoro per la sicurezza dei bambini, dispiaciuti per non aver raggiunto il 100% degli scolari, dei docenti” spiega l’amministrazione comunale, esprimendo “un ringraziamento particolare ai volontari della protezione civile, a Trimini’ Danilo, ad Enzo Trunzo e Carolina Sirianni. Se ci sarà bisogno di ulteriori screening, l’amministrazione Comunale, riproporrà un ulteriore giornata”