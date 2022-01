Un “Triangolare solidale” nel Reventino in favore dei bambini del reparto di pediatria del Pugliese-Ciaccio

“Triangolare solidale” è il progetto promosso dai tre club di supporter calcistici: il Milan Club Reventino, l’Inter Club San Pietro Apostolo e lo Juventus Club San Pietro Apostolo che, insieme ad A.C.S.A. & S.T.E. Associazione Onlus e all’AVIS comunale di San Pietro Apostolo, hanno messo da parte la rivalità del tifo per realizzare una splendida iniziativa per la raccolta fondi a favore dei bambini del reparto di pediatria del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

E’ noto l’impegno di A.C.S.A. & S.T.E. Onlus nella mediazione dello stress della malattia per i piccoli pazienti con patologia cronica. Oltre ad essere promotrice di manifestazioni grazie alle quali si reperiscono fondi per rendere maggiormente vivibili i reparti pediatrici, A.C.S.A. & S.T.E. Onlus promuove viaggi e attività ludiche per i piccoli guerrieri con l’attenzione rivolta all’aspetto psicologico.

Tra le tante iniziative portate avanti da A.C.S.A. & S.T.E. Onlus, “Da sogno a Realtà” è il progetto che si pone l’obiettivo di reperire fondi, attraverso donazioni volontarie, per realizzare i sogni nel cassetto dei bambini del reparto di pediatria del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro: volare in elicottero, incontrare una principessa Disney o incontrare un calciatore sono solo alcuni dei sogni che si possono concretizzare. Ed è proprio questo progetto che i tre club calcistici hanno sposato avviando una serie di iniziative, con il sostegno dei rispettivi club nazionali di riferimento, che culmineranno la prossima estate con l’organizzazione di un triangolare di calcio.

I presidenti Antonio Talarico del Milan Club Reventino, Vittorio Perri dell’Inter Club San Pietro Apostolo e Giannereo Talarico dello Juventus Club San Pietro Apostolo, attraverso una nota congiunta, hanno promosso e pianificato l’iniziativa sottolineandone l’aspetto solidale, entusiasti di poter contribuire ad una causa cosi nobile. Insieme a loro, l’AVIS comunale di San Pietro Apostolo da sempre estremamente sensibile quando si parla di solidarietà.

Attraverso la pagina Facebook “Triangolare solidale sogni dei bambini” sarà possibile a tutti prendere visione e partecipare alle varie iniziative che promuoveranno la raccolta fondi già avviata. Sulla stessa pagina sono disponibili gli estremi per poter effettuare le donazioni.