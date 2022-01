Neve

Risveglio con fiocchi di neve anche nella zona del Reventino

Temperature attorno allo zero saranno registrate nelle zone più alte del lametino almeno per altre 48 ore, con situazione in miglioramento non prima del fine settimana.

corso garibaldi a soveria mannelli









Fiocchi di neve a dare il buongiorno alla nuova settimana nella zona del Reventino, ma senza grossi disagi segnalati. Per oggi infatti erano previste isolate precipitazioni al mattino su Nord Puglia, Molise, Campania centrale e orientale, Basilicata, Calabria, Sicilia settentrionale e orientale, con quota neve intorno ai 700-800 metri su Campania, Basilicata, Calabria. Temperature attorno allo zero saranno registrate nelle zone più alte del lametino almeno per altre 48 ore, con situazione in miglioramento non prima del fine settimana.