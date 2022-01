L’amministrazione di Carlopoli ha presentato 3 progettazioni per quanto riguarda i CIS:

Percorso turistico – religioso che collega il centro storico di Castagna, che andrà riqualificato, all’Antica Abbazia di Corazzo, attraverso un percorso che coinvolgerà i comuni di Soveria Mannelli e di Conflenti. Il progetto è finalizzato ad attrarre i flussi turistici dall’Abbazia al centro storico di Castagna; Riqualificazione urbana attraverso la messa in sicurezza dei due centri urbani di Carlopoli e Castagna. Il progetto è finalizzato a rendere fruibile tutti gli ambienti, affinché il paese sia a misura di tutti i cittadini, soprattutto dei portatori di handicap. Messa in sicurezza e ristrutturazione completa di Palazzo Ferrara. L’intervento, volto alla messa in sicurezza e alla fruizione a polo culturale di uno dei palazzi più antichi del centro storico di Carlopoli, inserito in un progetto più ambizioso che coinvolge più comuni (Panettieri, Scigliano,…).

L’amministrazione comunale inoltre annuncia di aver provveduto anche ad approvare il progetto per l’adeguamento a norma dell’isola ecologica, sita nell’area Pip, mentre si sta ultimando il nuovo progetto di video sorveglianza: già 2 videocamere sono in piena funzione per la sicurezza e a tutela del patrimonio comunale, si dovrà attendere il mese di febbraio per ottenere tutto l’impianto funzionante.