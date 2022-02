Il gruppo consiliare “Siamo Jacurso” dona 100 tamponi rapidi al medico di base

Il gruppo Consiliare di minoranza “Siamo Jacurso”, unitamente ad un nutrito gruppo di persone che ne sostengono l’operato politico, ha deciso di donare 100 tamponi rapidi antigenici al medico di base, Nicola Chiriaco che li renderà disponibili, per tutta la popolazione residente, in maniera del tutto gratuita e senza limiti di età.

La scelta di effettuare l’acquisto degli strumenti di ricerca rapida COVID-19 si è resa necessaria, ad avviso dei Consiglieri Comunali Matteo De Vito, Salvatore Vonella e Marco Catozza, “a fronte dell’acquisto da parte del Comune di Jacurso di oltre 1.000 tamponi rapidi, di cui solo un centinaio utilizzati per una giornata di screening di massa e la maggior parte rimasti in giacenza, presso la sede comunale, nonostante i nostri ripetuti solleciti a donarli al medico di base”.

“Non essendoci stato alcun riscontro da parte dell’amministrazione comunale abbiamo, quindi, deciso di farci attivamente promotori di questa iniziativa concreta, per rispetto ed attenzione verso la nostra popolazione, facendo ciò che sta avvenendo, normalmente, in tutti i comuni d’Italia. Ciò è stato possibile grazie all’impegno, alla dedizione ed al contributo, di tutto il nostro gruppo politico. Riteniamo che non si possa continuare a strumentalizzare la salute dei cittadini come mezzo per ottenere consenso politico, tra l’altro utilizzando fondi pubblici, come avvenuto negli ultimi anni. Crediamo che la tutela della salute debba essere garantita con l’impegno di veri professionisti, per questo ringraziamo il dott. Chiriaco per la sua disponibilità e per il servizio reso alla comunità”